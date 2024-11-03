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أحمد جودة - القاهرة - يحتفل أحمد طارق سليمان، حارس مرمى فريق بروكسي الذى يلعب فى دورى المحترفين، ونجل طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي والمنتخب الاولمبي السابق ومدرب المقاولون العرب الحالي بزفافة اليوم بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة بحضور عدد من الشخصيات الرياضة ورموز الكرة

نجل مدرب حراس مرمى الاهلى السابق يحتفل بزفافه

ولعب الحارس الشاب صاحب الـ23 عاما في الموسم الماضي لفريقي الداخلية معارا من مصر المقاصة، والجونة، قبل أن يختار اللعب لفريق روكسي هذا الموسم.



ويعد أحمد طارق سليمان أحد إفرازات قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، حيث قدم مستويات متميزة وقتها، وتم تصعيده للفريق الأول عدة مواسم ونال إشادة العديد من المدربين الأجانب الذين تولوا قيادة الفريق قبل أن يرحل عن القلعة الحمراء بحثا عن فرصة المشاركة بشكل منتظم، حيث يتواجد حاليا في فريق بروكسي الذي ينافس في دوري المحترفين.