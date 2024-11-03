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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد عن حيرته بسبب قرار إقامة مباراة فريقه أمام لاس بالماس اليوم الأحد في الدوري الإسباني لكرة القدم رغم الفيضانات التي ضربت البلاد.

مدرب أتلتيكو مدريد يطالب بتأجيل مباريات الليجا بسبب الفيضانات

وانتشلت السلطات 211 شخصا لقوا حتفهم بسبب الفياضانات في الجزء الشرقي من إسبانيا، ويستمر البحث عن عدد غير معلوم من المفقودين.

وجرى تأجيل مباراتي فياريال أمام رايو فايكانو وبلنسية أمام ريال مدريد، لكن سيميوني يرى أن قرار الجهات المعنية لم يكن كافيا.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي اليوم السبت لدى سؤاله عن إقامة مباراة أتلتيكو أمام لاس بالماس بشكل طبيعي، "هذا غير منطقي تماما".

وأضاف "ما يحدث صعب للغاية، الناس التي خرجت إلى الشوارع من اجل المساعدة، مع محاولات المساهمة عبر أدوات بسيطة، هذا يتحدث تماما عن البلاد، عن الناس، ونحن نريد أن نقدم يد المساعدة".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن سيميوني قوله "هناك أشخاص يعيشون أوقاتا سيئة للغاية، إنه أمر محزن للغاية ويقولون لنا أن نستمر، وهانحن نواصل".