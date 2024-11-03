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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإسباني يوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا، أنه يستمتع بالضغط الذي يتعرض له فريقه في الوقت الذي يتحدى فيه الكبار في عالم كرة القدم.

مدرب أستون فيلا: لا نشعر بالضغط ونرغب في التفدم أكثر في البريميرليج

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن وجود إيمري عزز من حظوظ أستون فيلا منذ أن تولى المهمة عام 2022، حيث نقل الفريق من الصراع على تجنب الهبوط، إلى دوري أبطال أوروبا.

وفاز الفريق بأول ثلاث مباريات في دوري أبطال أوروبا، كما أنه يتواجد في المراكز الأربع الأولى بالدوري الإنجليزي قبل مواجهة توتنهام غدا الأحد.

وقال إيمري: "أشعر أن معايير الفريق باتت ترتفع أكثر الآن وهذا هو الشيء الذي نريده".

وأضاف: "نحاول كذلك أن نحافظ على مركزنا من خلال الشعور بالراحة، ونسعى لمواصلة المنافسة في هذا المستوى سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا".

وتابع إيمري: "ليس لدي أي شعور سلبي مثل الضغط الذي يكون ضارا لنا، نريد أن نشعر بما يشبه الراحة وأن نكون سعداء وأن نحافظ على مستوانا وأن نحاول التحسن"