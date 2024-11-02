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أحمد جودة - القاهرة -

أدان مدرب باريس سان جيرمان، لويس إنريكي، اليوم الجمعة، الهتافات المعادية للأجانب التي أسفرت عن الإغلاق الجزئي للمدرجات في ملعب "حديقة الأمراء"، لكنه أعرب عن أسفه ازاء عدم معاقبة أندية أخرى.

إنريكي يأسف لمعاقبة سان جيرمان فقط

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي عقب قرار اللجنة التأديبية في الدوري الفرنسي بإغلاق الجزئي لمنصة "Auteil" في 22 من الشهر الجاري نتيجة الهتافات المعادية للأجانب التي هتف بها مشجعون من هذه المنصة ضد أوليمبيك مارسيليا في مباراة أمام ستراسبورج في 19 من أكتوبر/تشرين أول الماضي: "من جانب النادي وعلى الصعيد الشخصي، أدين تماما جميع أنواع العنف البدني والشفهي والأعمال المعادية للأجانب بجميع أنواعها".

وأضاف: "ما أراه أن هناك عقوبات فقط ضد باريس سان جيرمان. المدرجات مغلقة كل 4 أيام وفي أندية أخرى، لا أرى عقوبات رغم سماع نفس نوع الهتافات".

