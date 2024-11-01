نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناصر ماهر يمنح الزمالك الأفضلية أمام البنك الأهلي في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره فريق البنك الأهلي، بتقدم الأبيض، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين الآن على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري الممتاز.

نجح ناصر ماهر في إحراز الهدف الأول للزمالك، في الدقيقة 37 من أحداث الشوط الأول للمباراة، بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، بعد صناعة من عبدالله السعيد.

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود بنتايج – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمدي

خط الهجوم: ناصر ماهر - عمر فرج – أحمد مصطفى “زيزو”

تشكيل البنك الأهلى أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى، محمود الجزار، محمد بسيونى، يعقوبو.

خط الوسط: محمد فتحى، سعيدو سيمبورى، محمد ابراهيم، محمد هلال.

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

