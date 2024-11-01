نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر والد أشرف داري يكشف حقيقة إصابة نجله المزمنة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف زهير داري، والد لاعب النادي الأهلي أشرف داري، حقيقة إصابة نجله المزمنة بعد الفوز على العين الإماراتي في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

والد داري ينفي معاناة اللاعب من إصابة مزمنة

وقال زهير داري في تصريحات صحفية: "نجلي لا يعاني من إصابة مزمنة، والأخبار المتداولة حول ذلك غير صحيحة، تعرض لإصابة في الكاحل خلال الفترة الماضية، وهو الآن يخضع لبرنامج تأهيلي في النادي الأهلي للتعافي بشكل كامل."

وأضاف: "الجهاز الطبي في الأهلي كان متعجلًا في عودة أشرف للمباريات، وكان من الأفضل أن يحصل على المزيد من الوقت للشفاء."

يذكر أن أشرف داري كان قد تعرض لإصابة في الكاحل مما سيؤدي إلى غيابه عن مباراة الأهلي المقبلة أمام سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مسابقة دوري النيل للمحترفين.

