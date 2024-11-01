نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الهلال في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة نظيره فريق الهلال بعد قليل بملعب الأول بارك ضمن منافسات قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي بكلاسيكو الأرض.

موعد مباراة النصر والهلال

وتبدأ صافرة بداية مباراة الهلال والنصر مساء اليوم في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة وقطر والساعة العاشرة بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر أمام الهلال

حراسة المرمى: بينتو

بينتو خط الدفاع: بوشل، سيماكان، لابورت، الغنام.

بوشل، سيماكان، لابورت، الغنام. خط الوسط : بروزوفيتش، الخيبري، اوتافيو.

: بروزوفيتش، الخيبري، اوتافيو. خط الهجوم: تاليسكا، ماني، كريستيانو رونالدو.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

