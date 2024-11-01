بيراميدز يسقط في فخ التعادل أمام بتروجيت

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أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره فريق بتروجيت، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق بتروجيت، ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة بيراميدز أمام بتروجيت

افتتح التسجيل لمصلحة نادي بتروجيت اللاعب جبريل شيكودي في الدقيقة الثالثة من بداية اللقاء، ثم أضاف فيستون ماييلي هدف التعادل لمصلحة بيراميدز في الدقيقة السابعة من الشوط الأول بعد تمريرة رائعة من صديق أوجولا.

وبهذه النتيجة، احتل نادي بيراميدز المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة، بالتساوي مع بتروجيت صاحب المركز الخامس.

