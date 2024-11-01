الأهلي يحسم مصير ثلاثي الفريق بالموسم الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - أعطت تصريحات محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، مؤشرات مختلفة حول مستقبل بعض لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

مستقبل ثلاثي الأهلي

وقد تناول رمضان مستقبل ثلاثة من نجوم الفريق، هم علي معلول وبيرسي تاو ومحمد الشناوي، حيث أوضحت تصريحاته أن هناك نية لتجديد عقد الشناوي، بينما يبدو أن مشوار كل من معلول وتاو مع الفريق قد يقترب من نهايته.

وعند الحديث عن علي معلول، أكد رمضان أن الموسم الحالي سيكون الأخير للنجم التونسي مع الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي قرر تجديد عقده لموسم إضافي تقديرًا لعطائه، مع الاتفاق على إنهاء مشواره في صيف 2025.

ورغم ذلك، أوضح رمضان لاحقًا أن هناك احترامًا كبيرًا لمعلول ورغبته في الاستمرار مع النادي، وأن القرار النهائي سيتخذ بما يتماشى مع مصلحة الفريق.

أما بيرسي تاو، فأشار المدير الرياضي إلى أن مسألة تجديد عقده تتوقف على رؤية المدير الفني مارسيل كولر، مما يوحي بأن بقاء اللاعب غير مضمون حتى الآن.

وعن حارس المرمى محمد الشناوي، أكد رمضان رغبة النادي في استمراره، وأن مفاوضات التجديد ستبدأ قريبًا لضمان بقاء قائد الفريق لفترة إضافية.

التصريحات تعكس ملامح مستقبل اللاعبين، حيث يبدو أن الأهلي يميل للتجديد للشناوي، بينما موقف معلول وتاو مرهون بظروف الفريق واحتياجاته.

