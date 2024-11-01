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أحمد جودة - القاهرة - أكد قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، النجم ليونيل ميسي، الخميس أنه "يعيش اليوم بيومه، ولا يفكر في أبعد من ذلك"، وأنه سيقيم حالته لحظة اتخاذ قراره بالمشاركة في كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك، وكندا.

ميسي يلمح لمشاركته بمونديال كأس العالم 2026

وقال ميسي في حوار مع موقع (433): "لا أعلم، في الحقيقة أنه تم سؤالي كثيرًا حول هذا الأمر، لا سيما في الأرجنتين، أتمنى إنهاء هذا العام بأفضل حالة ممكنة، وأن أقدم موسمًا جيدًا، وهو ما لم يتحقق العام الماضي مع عدد كبير من الرحلات والتنقلات، انطلاقًا من هذه النقطة، سأقيم حالتي وما أشعر به حينها".

وأضاف: "أعلم أننا قريبين للغاية من التأهل، ولكن الوقت لا يزال مبكرًا، وهناك أمور كثيرة جدًا تحدث في كرة القدم، لا أفكر في الأمر، ببساطة، أنا أعيش اليوم بيومه دون التفكير في أبعد من ذلك".