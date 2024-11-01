نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفركوزن وشتوتجارت في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي باير ليفركوزن مع نظيره شتوتجارت مساء اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024 على ملعب "باي أرينا"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الألماني.

ويحتل ليفركوزن المركز الثالث في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 15 نقطة، بعد الفوز في أربع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل فريق شتوتجارت المركز الثامن برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة لقاءين.

موعد مباراة باير ليفركوزن ضد شتوتجارت في الدوري الألماني

تبدأ أحداث مباراة باير ليفركوزن ضد شتوتجارت اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باير ليفركوزن ضد شتوتجارت في الدوري الألماني

يمكنكم مشاهدة مباراة باير ليفركوزن ضد شتوتجارت مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق محمد المبروكي.