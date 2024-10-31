نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النني أساسيًا ضمن تشكيل الجزيرة لمواجهة الوصل في الدوري الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، المواجهة المرتقبة بين الوصل والجزيرة، ضمن فعاليات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإماراتي الممتاز "دوري أدنوك للمحترفين".

ويستضيف ملعب زعبيل معقل الإمبراطوار، مباراة الوصل حامل اللقب النسخة الماضية والجزيرة في قمة نارية على الأراضي الإماراتية.

النني يزين تشكيل الجزيرة لمواجهة الوصل في الدوري الإماراتي

ومن المقرر أن تذاع مواجهة الوصل والجزيرة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجاري 2024-2025، وبالتحديد على قناتي أبوظبي الرياضية 1 ودبي 1.

أعلن المغربي حسين عموتة مدرب الجزيرة، تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:-

علي خصيف، خليفة الحمادي، مامادو كواليبالي، رامون ميريز، ريتشارد أكونور، محمد ربيع، محمد النني، عمر تراوري، رافيل تاجير، نسكينز كبيانو، فينسيوس ميلو.

ويدخل الوصل المواجهة في المركز السابع بترتيب الدوري الإماراتي برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الجزيرة المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

وقد أعلن الكرواتي ميلوس ميلويبفيتش مدرب الوصل، تشكيل الفريق، وجاء كالتالي:-

خالد سيف الجينبي، سيفان بوفتيني، علي صالح، هاريس سيفيروفيش، فابيو دي ليما، سيونجهيون جونغ، الكسيس بيريز، نيكولاس خيمينيز، سرادن ميايلوفيتش، سالم العزيزي، جوناتاس سانتوس.