نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة روما وتورينو في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق تورينو، مساء اليوم الخميس الموافق 31 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

موعد مباراة روما ضد تورينو في الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة روما ضد تورينو، مساء اليوم الخميس 31 أكتوبر على ملعب الأوليمبيكو، في تمام الساعة العاشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً، بتوقيت السعودية ومصر، الساعة الحادية عشرة وخمسة وأربعون دقيقة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل فريق روما المركز الثالث عشر قي جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد تورينو في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة روما ضد تورينو في الدوري الإيطالي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم، وستنقل مباراة روما ضد تورينو عبر قناة Ad sports 1HD.