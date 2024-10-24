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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المغربي يحيى عطية الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن فخره بالتتويج بلقبه الأول مع النادي الأهلي، متمنيًا أن تستمر هذه المسيرة بمزيد من البطولات مع الأهلي.

عطية الله: سعيد بأول ألقابى مع الأهلي وأتمنى مواصلة المسيرة

ووجه عطية الله الشكر لزملائه اللاعبين على الدعم والمساندة له منذ انضمامه للأهلي وهو ما ساعد في انسجامه سريعًا.

وأتم عطية الله حديثه: بطولات الأهلي لا تتوقف، وأتمنى أن أكون عنصرًا مؤثرًا في كل البطولات القادمة مع الفريق.

وتوج الأهلي باللقب الخامس عشر في تاريخه لبطولة السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الخميس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

