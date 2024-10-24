عاجل.. أول تعليق من محمد رمضان بعد حصد الأهلي لقب السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - قال محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن فوز فريق الكرة بلقي كأس السوبر المصري على حساب غريمه الزمالك يعيد الثقة للاعبين قبل مواجهة العين الإماراتي.

أول تعليق من محمد رمضان بعد حصد الأهلي لقب السوبر المصري

وأضاف بعد المباراة:"مبروك للنادي الأهلي وجمهوره، البطولة كانت صعبة وكنا بحاجة للفوز باللقب واستعادة الثقة واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية".

وتابع:"البطولة كانت ضرورية للغاية لمنح اللاعبين الثقة قبل مباراة العين الإماراتي".

وزاد:"التوفيق حالفنا في ركلات الجزاء، لكن أداء اللاعبين كان مميزًا خاصة في الشوط الأول كان مميز للغاية وأهدرنا خلاله فرصًا محققة".

وأشار ؛"تحدثنا مع اللاعبين قبل المباراة وكذلك الكابتن محمود الخطيب والمدرب كولر، قدر اللاعبين أنهم يلعبوا في النادي الأهلي لو لعب في ٢٠ بطولة وفاز في ١٩ الجماهير تحزن لذلك".

وأوضح ؛"أقول للجماهير بأن تتذكر اللاعبين وبما يقدموه زو حصل نوع من النتائج السلبية لا بد أن يكون هناك صبر على اللاعبين وأن لا يهزوا ثقة اللاعبين".

وأكمل:"لا أحب المقارنات خاصة بين الجيل الحالي وجيلي السابق وأن الأجيال والوضع مختلف".

