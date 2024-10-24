عاجل.. أول تعليق من كولر بعد حسم لقب السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - قال السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قال إن الفريق الأحمر استحق الفوز بلقب ‏السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بركلات الترجيح 7/6 في نهائي البطولة الذي أقيم مساء ‏اليوم على استاد محمد بن زايد بالإمارات.‏

أول تعليق من كولر بعد حسم لقب السوبر المصري

وقال كولر: أظهرنا معدنا الحقيقي اليوم في نهائي بطولة السوبر المصري أمام الزمالك. لاحت لنا ‏العديد من الفرص ولم يحالفنا التوفيق خلال المباراة لتسجيل الأهداف، ولكن في النهاية نجحنا في الفوز ‏بركلات الترجيح.‏

وأضاف المدير الفني: الأهلي يستحق الفوز وبالطبع سعداء باللقب، وجميع اللاعبين كانوا في ‏قمة تركيزهم على مدار المباراة بأكملها وصولًا إلى الأشواط الإضافية ومن بعدها ركلات الترجيح.‏

وشدد كولر على أن الأهلي دائمًا ما يبحث عن الفوز بالمباريات والتتويج بالألقاب، ودائمًا ‏الفريق يكون تحت الاختبار في كل مباراة.‏

وواصل المدير الفني حديثه: اليوم نحتفل بلقب السوبر المصري ثم نغلق الصفحة وأمامنا ‏تحد جديد الأسبوع المقبل أمام فريق العين الإماراتي في بطولة الكونتيننتال نبحث خلالها عن ‏الفوز والاستمرار في البطولة.‏

ووجه مارسيل كولر رسالة للجماهير أكد خلالها أن الفريق يبذل قصارى جهده خلال ‏المباريات من أجل الفوز وإسعادهم.‏

