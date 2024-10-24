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أحمد جودة - القاهرة - انتهت مباراة مانشستر يونايتد وفنربخشة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي.

موقعة فنربخشة ومانشستر يونايتد تنتهي بالتعادل

وبهذه النتيجة، يحتل فنربخشة المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز العشرين برصيد 3 نقاط.

بدأت المباراة بسيطرة من جانب مانشستر يونايتد حتى نجح في خطف هدف التقدم في الدقيقة 15 عن طريق إريكسن الذي استلم تمريرة سحرية من زيركزي ليطلق تسديدة صاروخية في الجانب الأيسر من مرمى فنربخشة ويسجل هدف الشياطين الحمر.

هيمن لاعبو فنربخشة على مجريات اللعب باقي أحداث الشوط الأول وحاولوا تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط ولكن محاولاتهم باءت بالفشل وينتهي السوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح لاعبو فنربخشة في خطف هدف التعادل مبكرا تحديدا في الدقيقة 49 عن طريق يوسف نصيري الذي سدد رأسية متقنة من منتصف مرمى مانشستر يونايتد ليعلن عن هدف التعادل لفنربخشة.

في الدقيقة 58، قام حكم المباراة بطرد جوزيه مورينيو المدير الفني لفنربخشة بسبب اعتراضه المتكرر على الكثير من القرارات أثناء المباراة.

شن لاعبو مانشستر يونايتد الكثير من الهجمات على مرمى فنربخشة من أجل خطف هدف الفوز ولكن فشلت جميع محاولاتهم لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

