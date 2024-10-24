نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - عندما تكلمت ركلات الحظ.. الأهلي يحرز السوبر ويتفوق على الزمالك في لقاء تاريخي (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد فوزه على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب محمد بن زايد. انتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي، مما دفع الفريقين إلى اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم اللقب.

تفاصيل الشوط الأول: فرص ضائعة للأهلي

شهد الشوط الأول سيطرة واضحة للأهلي على مجريات المباراة، حيث بدأ الفريق بضغط هجومي قوي بهدف تسجيل هدف مبكر. وجاءت أولى الفرص الخطيرة في الدقيقة السابعة عندما تبادل حسين الشحات وإمام عاشور تمريرات سريعة، إلا أن الشحات سدد كرة ضعيفة تصدى لها حارس الزمالك محمد عواد بسهولة. تواصلت محاولات الأهلي، حيث أضاع وسام أبو علي فرصة أخرى بعد انفراده بعواد، لكن تسديدته اصطدمت بالحارس بدلًا من تمريرها لزميله الشحات الذي كان في وضعية جيدة للتسجيل.

وفي الدقيقة العشرين، كان الأهلي قريبًا من التقدم عندما اصطدمت تسديدة يحيى عطية الله من ركلة حرة بالقائم، مما حرم الفريق من هدف محقق. الزمالك أيضًا كان له نصيبه من الفرص، حيث تمكن سيف الجزيري من تسجيل هدف للزمالك في الدقيقة 27، لكن تقنية الفيديو (VAR) ألغت الهدف بداعي التسلل.

الشوط الثاني: تراجع الفعالية الهجومية وتبادل الفرص

مع انطلاق الشوط الثاني، استمر الأهلي في محاولاته الهجومية، حيث سدد أكرم توفيق كرة فوق العارضة في الدقيقة 48. بينما اعتمد الزمالك على الهجمات المرتدة، وكان الفريقان يتبادلان الفرص دون نجاح في التسجيل. حمزة المثلوثي حاول التسجيل لكن تسديدته لم تكن بالقوة المطلوبة، بينما تصدى محمد الشناوي لتسديدة من زيزو.

وفي الدقيقة 76، قام الأهلي بتغيير في خط الوسط بدخول عمرو السولية ورضا سليم. في المقابل، زاد الزمالك من ضغطه في الدقائق الأخيرة، ولكن دون نجاح في هز الشباك. أبرز الفرص جاءت نتيجة خطأ دفاعي من رامي ربيعة، إلا أن سيف الجزيري أهدر فرصة التسجيل بعدما سدد خارج المرمى. إصابة ربيعة أجبرت الأهلي على إجراء تغيير جديد بدخول يوسف أيمن، وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

ركلات الترجيح: الأهلي يحسم اللقب

في ركلات الترجيح، بدأت المنافسة بتسجيل محمد مجدي أفشة للأهلي، وتبعه عبد الله السعيد بتسجيل الركلة الأولى للزمالك. لكن حمزة المثلوثي أضاع الركلة الثانية للزمالك بعدما تصدى لها الشناوي، مما منح الأهلي التقدم بنتيجة 2-1. مروان عطية وعمرو السولية واصلوا تسجيل ركلاتهم للأهلي، بينما نجح الزمالك في تقليص الفارق عبر ناصر منسي وأحمد مصطفى زيزو.

الأهلي أهدر فرصة حسم المباراة بعدما تصدى عواد لركلة رضا سليم، ثم عاد الزمالك للمنافسة بتسجيل زيزو للركلة الخامسة، ليتعادل الفريقان 4-4. استمرت الإثارة مع تسجيل كل من بيرسي تاو للأهلي ومحمد حمدي للزمالك، لكن يوسف أيمن أضاع الركلة السابعة للأهلي، وبعدها أهدر شيكابالا الركلة السابعة للزمالك.

يحيى عطية الله منح الأهلي التقدم مجددًا بتسجيل الركلة الثامنة، قبل أن يتعادل الزمالك عبر ميشالاك. وفي الركلة التاسعة، سجل حسين الشحات للأهلي، بينما أضاع عمر جابر الركلة الحاسمة للزمالك بعد اصطدام كرته بالعارضة، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي 7-6 في ركلات الترجيح.

التاريخ يكتب للأهلي في السوبر المصري

بهذا الانتصار، رفع الأهلي رصيده من ألقاب السوبر المصري إلى 15 لقبًا، ليعزز هيمنته على البطولة. كما حقق المدرب مارسيل كولر لقبه الرابع على حساب الزمالك، معادلًا إنجاز المدرب الأسطوري مانويل جوزيه. أما محمد الشناوي، فتمكن من حصد جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما لعب دورًا كبيرًا في التصدي لركلات الجزاء الحاسمة والحفاظ على نظافة شباكه خلال الوقت الأصلي والإضافي.

القنوات الناقلة وتغطية المباراة

تم بث المباراة عبر قناة "أون تايم سبورتس" وقناة "أبو ظبي الرياضية"، بالإضافة إلى "أم بي سي مصر". وشهد اللقاء تغطية شاملة عبر استوديوهات تحليلية ضمت نخبة من نجوم الكرة المصرية، الذين قدموا رؤاهم حول مجريات المباراة وتحليل أداء الفريقين قبل وبعد اللقاء.

ختام المواجهة بين الأهلي والزمالك

تُعد هذه المباراة التاسعة التي تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري، حيث سبق وأن تواجه الفريقان في ثماني مواجهات سابقة، فاز الأهلي بستة منها، بينما حصد الزمالك اللقب في مناسبتين. تأتي هذه المواجهة وسط تنافس شديد بين الفريقين في ظل الأداء المميز الذي قدماه هذا الموسم، ما جعل المباراة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة.