نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حكم قضائي بحبس نجم الأهلي السابق 3 سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قضت المحكمة المختصة، بـحبس أيمن أشرف لاعب البنك الأهلي، والنادي الأهلي سابقًا، 3 سنوات غيابيًا، في قضية تبديد شيكات.

حكم قضائي بحبس ايمن اشرف 3 سنوات

وجاء حكم المحكمة ضد أيمن أشرف في القضية 1510 لسنة 2023، أنه بدد المبالغ المالية وصفًا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ أحمد.ج، والمسلمة له على سبيل الأمانة.

وتقدم أيمن أشرف بمعارضة على الحكم، خاصةً أنه لم يكن على علم بصدور الحكم القضائي ضده، وأن محاميه اكتشف صدور حكم بحبس موكله 3 سنوات صادر في شهر مايو العام الماضي.

