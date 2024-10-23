العالم اليوم - قوات كورية شمالية في روسيا.. أميركا تتحدث عن دليل

انتم الان تتابعون خبر قوات كورية شمالية في روسيا.. أميركا تتحدث عن دليل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 04:24 مساءً - قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن هناك أدلة على أن كوريا الشمالية أرسلت قوات إلى روسيا.

وأضاف أوستن للصحفيين الأربعاء: "ما الذي يفعلونه تحديدا؟ هذا ما ننتظر أن نراه. هذه أمور نحتاج إلى أن نحلها".

وقالت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية للمشرعين، الأربعاء، إنه تم إرسال حوالي ثلاثة آلاف من أفراد القوات الكورية الشمالية إلى روسيا وهم الآن يتلقون تدريبات على الطائرات بدون طيار ومعدات أخرى، قبل نشرها في ساحات القتال في أوكرانيا.

ولم تؤكد أميركا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) رسميا ما تردد عن إرسال كوريا الشمالية لقوات إلى روسيا، لكنهما حذرا من خطورة مثل هذا التطور، إذا كان صحيحا. ونفت روسيا وكوريا الشمالية حتى الآن تحركات القوات.

وأضاف أوستن أنه إذا انضمت القوات إلى الحرب في أوكرانيا إلى الجانب الروسي، "ستكون قضية خطيرة للغاية"، مشيرا إلى أنها ستنطوي على تأثير في أوروبا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وقال كيريلو بودانوف، رئيس مديرية الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لموقع"ذا وور زون" الإخباري العسكري الالكتروني إن القوات الكورية الشمالية ستصل إلى منطقة كورسك الروسية اليوم، لمساعدة القوات الروسية في القتال.