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أحمد جودة - القاهرة - تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي رودريجو في كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم أمام برشلونة السبت بسبب الاصابة.

الشكوك تحوم حول مشاركة كورتوا ورودريجو في الكلاسيكو

وعوّض الفريق الملكي تأخره ليهزم بوروسيا دورتموند الألماني 5-2 في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء، لكنه دفع ثمن المجهود الخارق لكورتوا بتعرّضه للاصابة.

وقال ريال مدريد في بيان الأربعاء "تم تشخيص إصابة كورتوا في العضلة المقربة للساق اليسرى"، حيث سيكون الحارس الأوكراني أندري لونين بديله الاعتيادي.

وكان لونين حلّ مكان كورتوا في بداية هذا الشهر بعد ان تعرّض البلجيكي لاصابة طفيفة في الورك.

في المقابل، بدا رودريغو مصابا خلال اللحظات الأخيرة من مباراة دورتموند، حيث كشف المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أنه يعاني من "مشكلة عضلية".

وذكرت وسائل إعلام إسبانية الأربعاء أن الجناح البرازيلي سيغيب مبدئيا عن المباراة ضد النادي الكاتالوني بسبب مشكلة في أوتار الركبة.

ويتخلف ريال حامل اللقب وثاني الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة بقيادة مدربه الالماني هانزي فليك.