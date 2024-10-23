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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تاريخ إصابات تيبو كورتوا في العضلة الضامة وذلك بعد إعلان إصابته صباح اليوم الأربعاء.

صدمة في ريال مدريد بسبب إصابة كورتوا

ويغيب كورتوا عن مباريات ريال مدريد القادمة بعدما تأكد إصابته بالعضلة الضامة والتي تحدد بأسبوعين إلى ثلاث أسابيع.

ولا تعتبر إصابة كورتوا هي الإصابة له هذا الموسم بهذا الشكل، با تعرض اللاعب لـ3 إصابات في العضلة الضامة (الصفاق) خلال 2023-2024.

‏وكانت أول إصابة له في مارس 2023 مع منتخب بلجيكا، ثم الإصابة الثانية في سبتمبر 2024، حيث غاب عن مباراتين، وجاءت الإصابة الثالثة في اكتوبر 2024 أمس.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو مساء السبت القادم لحساب منافسات الجولة الحادية عشر من عمر الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

