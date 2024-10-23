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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد دويدار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ومديره الرياضي محمد رمضان تجاه محمود عبد المنعم كهربا.

دويدار: الأمر الذي حدث مع نجم الأهلي جريمة

وقال دويدار في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "أنا شايف اللي حصل مع محمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي جريمة وكارثة أنه يترحل من الإمارات لمصر واستبعاده".

وأضاف: "كان ممكن تعمل الأمر ده بعد نهاية المباراة والعودة لمصر ومحمود عبد المنعم كهربا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مظلوم وكولر ظلمه وهو سبب كبير في حصده لقب دوري أبطال إفريقيا ولما بيخرج من الماتش بيكون ساكت ولما مبيلعبش ويلعب بيكون كويس في الملعب".

واختتم: "وكان يجب على محمد رمضان القائم بأعمال مدير الكرة بجانب كونه المدير الرياضي احتواء الموقف وخاصة لعدم مشاركته رغم أنه البديل الأمثل لوسام وفضل كولر الدفع بطاهر وعندما كان هناك لاعب عمره 36 عام كان يقوم باشراكه بدلا منه أيضا ولذلك فهو مظلوم".

