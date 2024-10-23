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أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد الليثي على منع محمود الخطيب رئيس الأهلي، جميع مسئولو بعثة النادي في الإمارات من الحديث عن أزمة الزماك في الإمارات وأحتجاز الثلاثي نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي ومدير الكرة عبد الواحد السيد.

الخطيب يمنع بعثة الأهلي من الحديث عن أزمة الزمالك ويرفض فكرة التأجيل والزيارة



وأضاف محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " طلب رئيس الأهلي من الجميع في بعثة الأهلي عدم التطرق إلى هذه الأزمة أو إبداء رأي النادي فيها".



وتابع: " رافضًا في الوقت نفسه الأنباء التي تم تداولها خلال ساعات ماضية بشأن تفكير الزمالك في طلب تأجيل المباراة 24 ساعة لتُقام يوم الجمعة بدلًا من الخميس وتمسك الخطيب خلال حديثه مع أعضاء بعثة الأهلي ومسئولو النادي في الإمارات بإقامة المباراة في موعدها".



وشدد: " كما رفض فكرة قيام أحدًا من مسئولو الأهلي بزيارة بعثة الزمالك كنوع من أنواع التضامن مع بعثة الأبيض في هذه الأزمة