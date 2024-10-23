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أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور عمر الغنيمى نائب رئيس مجلس إدارة نادى سموحه على متابعة تدريبات الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادى والتقى عمر الغنيمى مع الجهاز الفنى واللاعبين.

الغنيمى يدعم سلة سموحة قبل بدء الدورى الممتاز

وطلب الغنيمى من الجهاز الفنى واللاعبين بذل أقصى جهد وتحقيق نتائج طيبة خلال مباريات الدوري الممتاز التى ستنطلق يوم الجمعة المقبل.

وأشاد الغنيمى بمستوى الفريق خلال البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت في الإسكندرية واستضافها نادى الاتحاد السكندرى.

وكان فريق سموحه تأهل لدور الثمانية خلال البطولة العربية لكرة السلة بعد فوزه على البطائح الإماراتى وكاظمه الكويتى.

ويلتقى فريق سموحه يوم الجمعة المقبل خارج ملعبه مع الشمس فى افتتاح الدورى الممتاز.