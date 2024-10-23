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أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد دويدار نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق عن البديل الأمثل لشلبي أمام الأهلي بالسوبر المصري لغيابه للإصابة التي تعرض لها سابقا.

نجم الزمالك: هذا هو البديل الأمثل لهذا اللاعب أمام الأهلي

وقال دويدار في تصريحات له ببرنامج اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "يجب أن يدفع البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بناصر ماهر بدلا من مصطفى شلبي أمام الأهلي وهيدي أحسن منه لأنه مش فايق".

وأضاف: "وبالنسبة لدونجا نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يجب على البرتغالي جوزيه جوميز الدفع بمحمد شحاتة وأرى أن شيكابالا قد يكون مدير كرة باللقاء بدلا من عبد الواحد السيد وأزمته لخبرته الكبيرة وسيطرته على أوضة اللبس".

واختتم: "يجب أن يكون هناك حافز للاعبي الزمالك قبل المباراة ولاعيبة الأهلي حاليا خايفة من لاعيبة الزمالك وخسارة السوبر الإفريقي بوظت الدنيا حصل زلزال جوه النادي واللاعبين جالهم شد في مباراة سيراميكا كليوباترا".