نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يقرر تعديل عقد نجمه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي خلال برنامجه "نجم الجماهير" عبر يوتيوب، أن إدارة النادي الأهلي قد اتخذت قرارًا بتعديل عقد لاعب وسط الفريق مروان عطية في الفترة المقبلة.

الأهلي يقرر تعديل عقد مروان عطية

يأتي هذا القرار تقديرًا لمساهمته الكبيرة وأدائه المتميز، حيث أصبح عطية أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق الأحمر خلال الموسمين الأخيرين.

وأشار أبو المعاطي زكي إلى أن مروان عطية قد أثبت نفسه كأحد أهم اللاعبين في مركز الوسط الدفاعي، حيث يشارك بانتظام وبصفة أساسية مع الأهلي في مختلف البطولات المحلية والقارية.

وأوضح زكي أن اللاعب يتقاضى حاليًا 7 مليون جنيه كراتب سنوي ضمن الفئة الثالثة من عقود اللاعبين، ومن المتوقع أن يرتفع راتبه إلى 13 مليون جنيه في المواسم المقبلة.