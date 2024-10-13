منة الله الهواري بنت الأهلي تفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم للكاراتية بإيطاليا

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أحمد جودة - القاهرة - في أولي مشاركتها فى بطولة العالم للكاراتية للشباب والناشئين وتحت 21 سنه فازت اللاعبة المتميزة والبطلة منة الله محمد الهواري بنت النادي الأهلي ولاعبة المنتخب القومي المصري وبطلة افريقيا بالمركز الثاني والميدالية الفضية في وزن 55 كيلو كومتيه شابات تحت 21 سنه في منافسات البطولة التي أنتهت فعالياتها اليوم في العاصمة الإيطالية فينسيا.

منة الله الهواري تفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية

الجدير بالذكر أن اللاعبة منه الله محمد الهواري سبق لها الفوز بالمركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة إفريقيا في تونس والدوري العالمي، وشقيقتها الكبري اللاعبة الدولية الكابتن ياسمين محمد الهواري لاعبة النادي الأهلي والمنتخب الوطني المصري للكاراتية وبطله العالم ودورة الألعاب الأفريقية وبطلة الجمهورية في الكومتية.

اما شقيقتها الصغري لاعبة النادي الأهلي في الكاراتية رقية محمد الهواري تستعد بقوة للإنضمام لصفوف المنتخبات الوطنية المصرية خلال المرحلة المقبلة.