نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية يتابعا نهائى البطولة العربية للسلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حرصا الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية على متابعة المباراة النهائية فى البطولة العربية لكرة السلة رجال للأندية بين الاتحاد السكندرى والعربى القطرى من المقصورة الرئيسية للصالة المغطاة ببرج العرب.
وكان محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى فى استقبال وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية.
وحرصت جماهير الاتحاد السكندرى على تحيه وزير الشباب ومحافظ الإسكندرية بحرارة..
وتقدم فريق العربى القطرى فى الفترات الثلاثة الأولى 16/15، 37/31، 52/51.
وتجرى الان الفترة الرابعة من المباراة النهائية.