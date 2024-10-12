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أحمد جودة - القاهرة - أنهى الجهاز الإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة، استعدادا لخوض منافسات كأس السوبر المحلي المقرر له خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري إلى 24 من الشهر ذاته.

وانتهى الجهاز الإداري، من الحصول على التأشيرات الخاصة باللاعبين والجهاز الفني، استعدادًا للسفر إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للبطولة المحلية.

الأهلي ينهي إجراءات سفر لاعبيه إلى الإمارات لخوض السوبر المحلي



ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، لحساب منافسات بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة منافسات النسخة 22 من بطولة كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث يتنافس فيها كل من الأهلي والزمالك وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز، على اللقب.

