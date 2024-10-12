الأهلي يوافق على خوض مباراة اعتزال نجم السعودية

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أحمد جودة - القاهرة - تتجه النية لدى النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، للموافقة على خوض مباراة اعتزال خالد مسعد نجم الكرة السعودية السابق في جدة يوم 15 نوفمبر المقبل على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة".

ومن المقرر أن يحصل الأهلي، على عائد مالي كبير من وراء المشاركة في تلك المباراة وتم الاتفاق بشكل رسمي بين جميع الأطراف، حيث وافق السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على خوض اللقاء.

الأهلي يوافق على خوض مباراة اعتزال خالد مسعد في جدة



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا، لحساب منافسات بطولة السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وتستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستضافة منافسات النسخة 22 من بطولة كأس السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث يتنافس فيها الأندية على اللقب.

وتبدأ البطولة بمباريات نصف النهائي يوم الأحد 20 أكتوبر، حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز في تمام الساعة 4:05 عصرًا بتوقيت القاهرة على استاد آل نهيان، بينما يواجه الأهلي سيراميكا كليوباترا في الساعة 8 مساءً على ستاد محمد بن زايد.

وتُختتم البطولة يوم الخميس 24 أكتوبر، حيث تقام المباراة النهائية بين الفائزين من نصف النهائي في الساعة 8 مساءً، فيما تُلعب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في الساعة 4:05 عصرًا.

