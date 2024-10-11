نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مصر امام موريتانيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الوطني حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على تشكيل الفراعنة لمواجهة نظيره منتخب موريتانيا، مساء اليوم الجمعة، وذلك في إطار منافسات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر ضد موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره موريتانيا اليوم في تصفيات أمم إفريقيا، مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام موريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد عيد - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية - أحمد سيد زيزو - محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.



القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بالإضافة إلى قناة "أون تايم سبورتس الأرضية" هي المسئولة عن إذاعة مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.