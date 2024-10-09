مدرب سلة الاتحاد السكندري: صعدنا بجدارة ومباراة سبورتنج صعبة

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد عمر المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى لكرة السلة، عن سعادته بتأهل فريقه للدور قبل النهائي للبطولة بعد تخطيه فريق الوحده الإماراتى اليوم.

أحمد عمر: صعدنا بجدارة ومباراة سبورتنج صعبة

وقال أحمد عمر فى تصريحات خاصة للجنة الإعلامية للبطولة إن الاتحاد السكندرى ظهر بشكل أمام فريق الوحده الإماراتى وإن كان هناك بعض الأخطاء الدفاعية التى أدت إلى استقبالنا 100 نقطة.

وأضاف المدير الفني للاتحاد السكندرى أنه سيعمل على علاج الأخطاء التى ظهرت اليوم خلال مباراة سبورتنج.

وأوضح أحمد عمر أنه نجح فى توزيع مجهود اللاعبين طوال وقت المباراة.

وأردف عمر قائلًا أن مباراة الاتحاد السكندرى أمام سبورتنج غدا صعبة موضحًا أن فريق سبورتنج ظهر بشكل جيد خلال البطولة ويضم بين صفوفه لاعبين اعمارهم صغير بالإضافة إلى لاعب محترف مستواه الفنى متميز.

ووجه أحمد عمر الشكر إلى جماهير النادى التى تساند الفريق منذ بداية البطولة.

وأعرب عن أمنياته بالفوز على سبورتنج والتأهل للمباراة النهائية.

وفاز الاتحاد السكندرى مساء اليوم على الوحده الإماراتى 123/100 وتأهل للدور قبل النهائي.

ويواجه الاتحاد السكندرى فى السادسة ونصف مساء غدًا فريق سبورتنج فى الدور قبل النهائي على الصالة المغطاة باستاد برج العرب بالإسكندرية.