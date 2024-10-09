بطولة شنغهاي للتنس: سينر إلى دور الثمانية
تأهل الإيطالي يانيك سينر المصنف الأول عالميا اليوم إلى دور الثمانية، ببطولة شنغهاي لأساتذة التنس للرجال بفوزه على الأمريكي بن شيلتون المصنف الـ16 بمجموعتين دون رد بواقع (6 / 4 و 7 / 6).
وثأر سينر من هزيمته في نسخة العام الماضي بالدور ذاته وكان هذا هو الفوز الرابع لسينر في سلسلة المواجهات المباشرة مع شيلتون، الذي فاز بمباراة واحدة.
ولم يخسر سينر، المصنف الأول على العالم، أمام شيلتون منذ خسارته في أول مباراة جمعتهما في بطولة شنغهاي العام الماضي.
كما تأهل الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس عالميا لدور الثمانية، بفوزه على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف الـ12 عالميا، بمجموعتين دون رد بواقع (7 - 6 و6 -3)، ليواجه الإيطالي سينر في دور الثمانية.
وتواجه ميدفيديف وسينر أربع مرات هذا العام، وشهدت المواجهات تفوق سينر على ميدفيديف الروسي في بطولتي الولايات المتحدة وأستراليا، وفي دورة ميامي أيضا، لكن الكلمة الأخيرة في بطولة ويمبلدون كانت لميدفيديف.
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