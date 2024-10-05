جابرييل فيجا يسجل هدف الأهلي الأول أمام الهلال في دوري روشن السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تجري الان أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الهلال وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري السعودي.

جابرييل فيجا يسجل هدف الأهلي الأول أمام الهلال

واستطاع الأهلي افتتاح أهدافه عن طريق جابرييل فيجا وذلك في الدقيقة 12 من عمر اللقاء، بعد مساهمة من فراس البريكان.

تشكيل الأهلي أمام الهلال

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصانبي

خط الدفاع: ديميرال، مجرشي، ايبانيز، سعد بالعيد.

خط الوسط: فرانك كيسي، الأسمري، رياض محرز.

خط الهجوم: فيجا، ايفان توني، فراس البريكان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.