الرياضة

تشكيل سيدات الأهلي أمام الزمالك بدوري الكرة النسائية

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رياض - احمد صلاح - أعلن النادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة نادي الزمالك في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

تشكيل سيدات الأهلي أمام الزمالك بدوري الكرة النسائية

  • ويستضيف فريق الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي، في سنة أولى قمة على صعيد كرة القدم النسائية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.
  • وتقام مباراة الأهلى والزمالك في الكرة النسائية على ملاعب الأبيض في ميت عقبة اليوم الجمعة في تمام الساعة 4 عصرا.
  • ومن المقرر أن تنقل والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة.
  • وتدير مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية المحكمة شاهندة مغربي.
  • ولأول مرة يقوم ناديا الأهلي والزمالك بتأسيس فريق للكرة النسائية للحصول على رخصة الأندية المحترفة.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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