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رياض - احمد صلاح - أعلن النادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة نادي الزمالك في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.

تشكيل سيدات الأهلي أمام الزمالك بدوري الكرة النسائية