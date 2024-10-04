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رياض - احمد صلاح - أعلن النادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة نادي الزمالك في المباراة المقرر أن تجمع بينهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.
تشكيل سيدات الأهلي أمام الزمالك بدوري الكرة النسائية
- ويستضيف فريق الزمالك غريمه التقليدي النادي الأهلي، في سنة أولى قمة على صعيد كرة القدم النسائية، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري الكرة النسائية لموسم 2024-2025.
- وتقام مباراة الأهلى والزمالك في الكرة النسائية على ملاعب الأبيض في ميت عقبة اليوم الجمعة في تمام الساعة 4 عصرا.
- ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمباراة.
- وتدير مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية المحكمة شاهندة مغربي.
- ولأول مرة يقوم ناديا الأهلي والزمالك بتأسيس فريق للكرة النسائية للحصول على رخصة الأندية المحترفة.