نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الاتحاد والأخدود في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة فوزا كبيرا ومهما على نظيره فريق الأخدود بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة 6 من دوري روشن السعودي.

ملخص مباراة الاتحاد والأخدود

وسجل كريم بنزيما الهدف الأول في الدقيقة 51 صنعه له موسى ديابي.

وعاد حسام عوار بالهدف الثاني في الدقيقة 89 صنع بيرجوين وسجل آل عباس هدف الأخدود الأول في الدقيقة 90 وكان قريب من التعادل لكن انتهت المباراة بفوز الاتحاد 2/1.

ترتيب الاتحاد والأخدود

وبهذه النتيجة احتل العميد المركز الثاني كوصيفا لجدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد تحقيق 5 فوز ولم يتعادل وخسر مرة بينما يأتي الأخدود في المركز 15 برصيد 4 نقاط حيث انتصر مرة وتعادل مثلها وهزم أربع مرات.