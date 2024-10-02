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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو متابعة كرة القدم في كل مكان، معرفة معلق مباراة ليفربول وبولونيا، حيث يجمعهما لقاء قوي مساء اليوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024 على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول ضد بولونيا اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، السابعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد بولونيا في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول ضد بولونيا مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، وتحديدًا bein Sports 2HD.

من هو معلق مباراة ليفربول وبولونيا في دوري أبطال أوروبا؟

أسندت إدراة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد بولونيا مساء اليوم الأربعاء في ثاني جولات دوري أبطال أوروبا للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.