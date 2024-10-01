محمد أشرف مرازيق ينتقل من الداخلية إلى الدوري القبرصي

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أحمد جودة - القاهرة - انتقل محمد أشرف مرازيق لاعب نادي الداخلية ومنتخب الشباب لصفوف نادي أومونيا أراديبو القبرصي، بعد ظهوره بمستوى طيب مع فريقه في الدوري الممتاز الموسم الماضي.

مرازيق ينتقل إلى أومونيا القبرصي

ووقع اللاعب عل عقود الانتقال للفريق القبرصي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الداخلية.

وتألق اللاعب مع الداخلية ليقرر خوض تجربة احترافية في سن صغير، مستغلًا انضمامه لمنتخب مصر، رافضًا الاستمرار في الدوري المصري الموسم المقبل.