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رياض - احمد صلاح - أسدل الستار مؤخرا عن قرعة دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تم الكشف عن المواجهات التي ستجمع بين الفرق المتنافسة في هذه البطولة العريقة.

تتجه الأنظار

الآن نحو اللقاء المرتقب بين فريق النصر ونادي التعاون، الذي يعد من أبرز المواجهات التي ستضيف حماسا وإثارة في أجواء البطولة ينتظر أن تقام المباريات يومي 28 و29 أكتوبر المقبل، مما يجعل الجماهير في حالة ترقب لمتابعة أداء فرقها المفضلة.

مواجهة مثيرة تنتظر النصر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين