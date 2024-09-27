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أحمد جودة - القاهرة -



قال هاني برزي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن التتويج بالسوبر جاء تتويج للمجهود الكبير الذي بذله مجلس الإدارة واللاعبين.

هاني برزي: مجلس الإدارة بذل مجهود كبير وأبارك للجماهير العظيمة



وأكد برزي في تصريحات لقناة الزمالك مع الإعلامي محمد صبري أن المجلس عمل في ظروف صعبة واستطاع النجاح بالتتويج بالبطولة القارية الثانية في أشهر قليلة.



وشدد برزي على أن المجلس منح ثقته للجهاز واللاعبين رغم حملة التشكيك.



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت باستاد المملكة أرينا في الرياض بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

