نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السوبر الإفريقي.. احتشاد جماهير الأهلي خارج ملعب "المملكة أرينا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد العديد من الجماهير وحشد أعداد كبيرة خارج ملعب اللقاء المرتقب الذي ينطلق بعد قليل في المواجهة الهامة التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة، التي تجمع بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد نظيره الزمالك في كأس السوبر الأفريقي 2024، اليوم الجمعة، والتي يحتضنها ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في السوبر الأفريقي

وتنطلق صافرة حكم بدايه مباراة الأهلي ضد الزمالك في بطولة كأس السوبر الأفريقي اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقوم مباراة كأس السوبر الإفريقي عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، الذي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاتحاد الأفريقي.

كما تقوم مجموعة "إم بي سي"، بإذاعة المواجهة المرتقبة، الحاصلة على حقوق إذاعة مباراة كأس السوبر الإفريقي، كما أنها تذاع عبر قناتي "إم بي سي مصر" و"إم بي سي مصر 2".