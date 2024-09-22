نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ سار لبرشلونة قبل خوض مواجهات دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصل برشلونة الإسباني في وقتٍ سابق من الأسبوع الحالي على دفعة معنوية كبيرة وذلك بعودة نجمه الهولندي فرينكي دي يونج إلى التدريبات الجماعية.

نبأ سار لبرشلونة قبل خوض مواجهات دوري أبطال أوروبا

ولفتت التقارير الصحفية أن فرينكي دي يونج كان بعيدا عن المباريات منذ أبريل الماضي بسبب إصابة مزعجة في الكاحل وتم تجنب الجراحة مؤخرًأ مما يعني أن العودة أصبحت قريبة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه على الرغم من عودته إلى التدريبات فإن برشلونة لن يخاطر بتعافيه خاصة بالنظر إلى طبيعة إصابات الكاحل. ووفقا لآخر المعلومات، لا توجد خطط لتواجده في مباراة فياريال وأيضًا في مباراة خيتافي يوم الأربعاء أو أوساسونا السبت المقبل.

وأوضحت التقارير الصحفية أنه بدلًا من ذلك فسيأمل برشلونة في تواجد دي يونج أمام يانج بويز في المباراة الثانية من مرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا ولكن قد يتم تأجيل ذلك أيضًا حتى رحلته نحو ديبورتيفو ألافيس بعد خمسة أيام.

وأكدت التقارير الصحفية أن فليك سوف يعتمد اليوم نظرًا للغيابات على إريك جارسيا في وسط الملعب بالإضافة إلى مارك كاسادو وبيدري.

