انت الأن تتابع خبر مجاناً.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا اليوم في دوري أبطال أفريقيا والتشكيل المتوقع وموعد اللقاء والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تترقب جماهير الأهلي موعد المباراة التي طال انتظارها أمام جورماهيا الكيني، والتي ستقام اليوم السبت 21 سبتمبر 2024، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. حقق الفوز في مباراة الذهاب على نظيره جورماهيا بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، والتي أقيمت في العاصمة نيروبي، حيث سجل بيرسي تاو هدفين ورامي ربيعة آخر، ومن خلال هذا المقال سنتعرف على ثلاث قنوات مفتوحة. نقل مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا اليوم

أعلنت ثلاث قنوات فضائية مجانية، عن نقل مباراة الأهلي أمام جورماهيا الكيني، ومن هذه القنوات أون تايم سبورتس، وقناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة، بالإضافة إلى قناة إم بي سي مصر 2.

تردد قناة اون تايم سبورتس

يمكنكم متابعة قناة ON Time Sport والاستمتاع بمشاهدة مباراة الأهلي من خلال البيانات التالية

ثلاث قنوات مفتوحة تنقل مباراة الاهلي وجورماهيا

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11861

معدل الاستقطاب عمودي (V)

معدل الترميز 27500

عامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد ام بي سي مصر 2

كما يمكنكم متابعة مباراة الأهلي على قناة إم بي سي مصر 2 من خلال المعلومات التالية

القمر الصناعي النايل سات

التردد 12322

معدل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 30000

عامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة أبو ظبي الرياضية المفتوحة

ويمكن استقبال قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة على التردد التالي

القمر الصناعي النايل سات

التردد 12091

معدل الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

عامل تصحيح الخطأ 5/6

معلق حزب الاهلي وجورماهيا

وسيتولى خليل البلوشي مسؤولية التعليق على مباراة الأهلي أمام جورماهيا عبر قناة ON Time Sport.

قائمة الأهلي لمباراة اليوم

حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

في خط الدفاع عمر كمال، يوسف أيمن، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، أكرم توفيق، محمد هاني، يحيى عطية، مروان عطية.

في وسط الميدان عمرو السولية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا، أفشة، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، رضا سليم.

في خط الهجوم بيرسي تاو، كهربا ووسام أبو علي.

التشكيل الذي طال انتظاره للنادي الأهلي

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراته اليوم أمام جورماهيا بالتشكيل التالي

حراسة المرمى محمد الشناوي.

في خط الدفاع يحيى عطية الله، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني.

في خط الوسط مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

في خط الهجوم رضا سليم، بيرسي تاو، ووسام أبو علي.

موعد المباراة المتوقعة بين الأهلي وجورماهيا