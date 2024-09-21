نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم في بنادي ليفربول مع نظيره نادي بورنموث اليوم السبت في مشوار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة ليفربول وبورنموث اليوم من لقاءات الجولة الخامسة عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.

ويستضيف ملعب كينج باور، مواجهة ليفربول وبورنموث الليلة في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وبورنموث اليوم السبت في الدوري الإنجليزي عند تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي عبر مجموعة قنوات. بي إن سبورت وخصصت القناة الثانية لهذه المباراة.

