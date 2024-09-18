نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باريس سان جيرمان يبدأ مشواره في دوري أبطال أوروبا بفوز قاتل أمام جيرونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة باريس سان جيرمان أمام نظيره جيرونا الاسباني وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق الباريسي الفوز على نظيره جيرونا، بهدف وحيد في الأوقات الأخيرة من المباراة.

أحداث مباراة باريس سان جيرمان وجيرونا

التعادل السلبي كان سيد الموقف حتى الدقيقة 89 من عمر المباراة في مباراة سلبية من الفريقين.

وفي الدقيقة 90 من عمر المباراة كان الخطأ القاتل من لاعب فريق جيرونا باولو غازانيغا والذي سجل هدفا عكسيا في مرماه أهدى الفوز للفريق الباريسي.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

خط الدفاع: أشرف حكيمي- ماركينيوس- ويليام باتشو- ونونو مينديز.

خط الوسط: وارن زائير إيمري- فابيان رويز وجواو نيفيس.

خط الهجوم: عثمان ديمبلي- ماركو أسينسيو وباركولا.