نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة لمواجهة نظيره فريق ضمك يوم الجمعة القادم الموافق 20 سبتمبر الحالي بستاد الأمير عبدالله الفيصل ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي وضمك

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وضمك مساء الجمعة في تمام الساعة 6:50 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:50 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.