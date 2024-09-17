صافرة معتز الشلماني تدير نهائى السوبر الأفريقى بين الأهلي والزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد جماهير الكرة المصرية لمباراة نهائي السوبر الإفريقي والتي تجمع بين الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا والزمالك بطل الكونفدرالية الأفريقية.

و أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إسناد المباراة للحكم الليبي معتز الشلماني.

ويعاونه كلا من عطية محمد مساعد اول، خليل الحساني مساعد ثان، ويتواجد الصومالي عمر عبدالقادر ارتان حكما رابعا.



وعلى تقنية الفيديو يتواجد الجنوب أفريقي توم آبونجيل والمغربي زكريا برنيسي حكم فيديو مساعد.



ويخوض الزمالك مباراة السوبر الأفريقي بصفت بطلا لكأس الكونفدرالية بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.

فيما يخوض الأهلي هذه المباراة بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.



موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي

ويستقبل ستاد " المملكة أرينا " في السعودية المباراة المرتقبة الجمعة الموافق السابع والعشرون من شهر سبتمر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.