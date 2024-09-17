نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقارير.. الكشف عن طاقم حكام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت التقارير الصحفية المغربية عن طاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

ووفقًا لصحيفة "البطولة" المغربية، سيدير الحكم الليبي معتز إبراهيم المباراة، ويشاركه في التحكيم عطية أمسعد من ليبيا، والتونسي خليل الحساني.

كما سيكون الصومالي عبد القادر أرتان هو الحكم الرابع. بينما سيكون الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل والمغربي زكرياء برينسي في غرفة الفيديو.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تُقام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة، 27 سبتمبر 2024، على ملعب المملكة أرينا، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل الزمالك للمباراة بعد فوزه بكأس الكونفدرالية على حساب نهضة بركان المغربي، بينما تأهل الأهلي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي.

