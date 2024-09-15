نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف محمد شحاتة من مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغ محمد أسامة، طبيب فريق الزمالك، المدير الفني جوزيه جوميز بتطورات حالة اللاعب محمد شحاتة قبل المواجهة المنتظرة أمام الأهلي في كأس السوبر الأفريقي، والمقررة يوم الجمعة 27 سبتمبر على ملعب المملكة أرينا في السعودية.

ووفقًا لمصدر داخل النادي، أكد أسامة لجوميز أن شحاتة بات جاهزًا للمشاركة في مباراة السوبر، مضيفًا أن اللاعب قد يكون حاضرًا أيضًا في مباراة الإياب أمام الشرطة الكيني ضمن منافسات كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية".

يُذكر أن محمد شحاتة تعرض لإصابة في عضلة السمانة خلال مواجهة الذهاب ضد الشرطة الكيني، مما اضطره للخروج المبكر من المباراة، ليدخل في برنامج تأهيلي مكثف للتعافي.

عودة شحاتة في هذا التوقيت تعتبر إضافة قوية للزمالك، خاصة قبل المباراة الهامة ضد الأهلي، ووجوده يفتح أمام جوزيه جوميز خيارات تكتيكية مهمة، إذ يُعد شحاتة أحد اللاعبين المؤثرين في الفريق.

كذلك، فإن تعافيه واحتمال مشاركته في مواجهة الشرطة الكيني تعزز من فرص الزمالك في مشواره الأفريقي، ما يؤكد على أهمية دوره في الفترة القادمة.